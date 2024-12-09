Fitch, Çin için büyüme tahminini revize etti

Çin ekonomisinin önümüzdeki yıl yüzde 4,5'ten yüzde 4,3'e gerileyeceğini öngören analistler, 2026 tahminlerini de yüzde 4,3'ten yüzde 4'e revize etti.

Fitch, ABD'nin Çin'den ithalatı üzerindeki efektif tarife oranının yaklaşık yüzde 10'dan yaklaşık yüzde 35'e yükseleceğini varsayıyor. Bu durum dış talebi azaltacak olsa da, GSYH üzerindeki etkinin mali ve parasal teşviklerin yanı sıra döviz kurundaki değer kaybıyla hafifletilmesi bekleniyor.

2024 yılı için Fitch, mali desteğin daha da artmasıyla büyümenin 4. çeyrekte toparlanmasını ve yılın tamamında yüzde 4,8'lik bir büyüme kaydetmesini bekliyor. Bununla birlikte, emlak piyasasında uzun süreli bir gerilemenin tahminler için bir risk olmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulunuyorlar.