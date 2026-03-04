Fitch: Çin'de toparlanma 2026’da kademeli olacak

Raporda, eyalet bütçelerinde bölgesel farklılıkların belirginleştiği, gelir artışının sınırlı kalacağı ve harcamaların sıkı kontrol altında tutulacağı vurgulandı.

Fitch’e göre, 2026’da işletme gelirleri %2,7 büyüme gösterecek, bu oran 2025’teki %2,5 seviyesine yakın. Vergi gelirlerinde toparlanma işaretleri görülse de çoğu eyaletin bütçeleri, bölgesel ekonomik büyüme hedeflerinin altında kalıyor. Operasyonel giderlerde ise yalnızca %0,4’lük artış öngörülüyor.

Sermaye gelirlerinde bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. Hunan, Şanghay, Zhejiang ve Sichuan %15’in üzerinde düşüş beklerken; Henan, Hubei, Fujian ve Guangdong %5’in üzerinde artış hedefliyor. Sermaye harcamalarının ise merkezi hükümet transferleri ve borçlanma yoluyla artmaya devam etmesi bekleniyor.

Fitch, 2024-2025 döneminde 7 trilyon yuanın üzerinde borç ikame ihraç edildiğini, 2026 sonrası borç büyümesinin yavaşlayacağını belirtti. Raporda ayrıca, bazı eyaletlerin altyapı yatırımlarından sanayi geliştirme projelerine yöneldiği ve devlet destekli fonlarla sanayiye ağırlık verdiği ifade edildi.

Kuruluş, Çin’in mali toparlanmasının yavaş ama kontrollü ilerleyeceğini, merkezi hükümetin yerel yönetimlere daha güçlü destek sinyali verdiğini vurguladı.