Fitch: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini yüzde 4,1 ile sınırlayacak

Fitch Ratings, ABD tarifelerine rağmen Çin ihracatının güçlü seyrini koruduğunu ve bunun ekonomik faaliyeti desteklemeye devam ederek 2026 büyüme tahmini için sınırlı da olsa yukarı yönlü bir risk oluşturduğunu bildirdi. Kuruluş, ihracat performansının dış talep kanalından büyümeye katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Buna karşın Fitch, Çin’in iç talebinin zayıf kalmaya devam edeceğini öngördü. Açıklamada, durgun tüketici güveni, deflasyonist baskılar ve yatırımlar üzerindeki olumsuz rüzgârların iç talebi sınırladığı ifade edildi. Bu çerçevede Fitch, Çin ekonomisinin 2026 yılında %4,1 oranında büyümesini bekliyor.