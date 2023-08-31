Fitch, Çin'in büyüme beklentisini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in güçlü dış finansman ve ekonomik büyüklüğüyle desteklenen "A+" kredi notunu teyit etti. Ancak Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasından kaynaklanan ivmenin zayıfladığını göz önüne alarak büyüme tahminini düşürdü

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılına ilişkin GSYH beklentisi yüzde 5,6'dan yüzde 4,8'e çekildi.

Açıklamada, "Zayıflayan emlak sektörü, konut başlangıçları ve emlak fiyatlarındaki devam eden düşüşlerin etkisiyle, iç talep üzerinde baskı yaratmaya devam edecek. Bu durum zaten zayıf olan tüketici ve iş dünyasının güvenini sarstı. Zayıf dış talep, ihracat ve imalat faaliyetleri üzerinde ağır bir baskı yaratmayı sürdürecek." denildi.

Fitch, genel kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yıl sonunda yüzde 54,3 olmasını bekliyor.

Kuruluşa göre, bütçe açığı/GSYH oranı bu yıl sonunda geçen yıl sonundaki yüzde 6,4'den yüzde 5,6'ya inecek.

Fitch, Çin'in borcunun GSYH oranının 2025 yılında yüzde 56,7'ye çıkacağını öngörüyor.

Fitch, kredi notunun görünümünü "durağan" olarak devam ettirdi.