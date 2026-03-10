Fitch: Çin'in ekonomi politikası 2026'da gevşeme sinyalleri veriyor

Fitch Ratings, geçen hafta toplanan Ulusal Halk Kongresi'nde (UHK) açıklanan politika çerçevesinin, Çin yetkililerinin GSYH büyümesindeki daha fazla yavaşlamaya giderek daha toleranslı bir tutum benimsediğine işaret ettiğini belirterek 2026'da ekonomi politikası desteğinin ılımlı biçimde azalmasını beklediğini açıkladı.

Fitch, Çin'in bütçe açığının GSYH'ya oranının 2025'teki yüzde 7,6'dan 2026'da yüzde 7,3'e gerileyeceğini öngörüyor. Bütçenin ise yüzde 8,3'lük daha yüksek bir açık hedefi ortaya koyduğunu hatırlatan Fitch, "Ancak hükümetin bütçe planlarını tarihsel olarak altında gerçekleştirdiği görülüyor. Nitekim 2025 açık hedefi yüzde 8,8 olarak belirlenmişti" dedi.

Büyüme gerileyebilir

Merkezi yönetim 1,3 trilyon yuan uzun vadeli tahvil ihracı planlarken yerel yönetimlere 4,4 trilyon yuan özel amaçlı tahvil kotası tanındığına işaret eden Fitch, bunun 0,8 trilyon yuanının borç takası için ayrıldığını belirtti. 2026 GSYH büyüme hedefinin ise 2025'teki yaklaşık yüzde 5'in altından, yüzde 4,5-5,0 aralığına çekildiğine dikkat çeken Fitch, Çin'de büyümenin yüzde 4,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Geçen yıl notunu indirmişti

Tüketim tarafında bütçeden 250 milyar yuan uzun vadeli tahvil kaynağı tüketim malları yenileme programına ayrılırken bu rakamın 2025'teki 300 milyar yuanın gerisinde kaldığına işaret eden Fitch, para politikasında ise 20 baz puanlık ek faiz indirimi bekliyor.

Genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranının 2025'teki yüzde 68,5'ten 2026'da yaklaşık yüzde 75'e yükseleceğini de öngören Fitch, Nisan 2025'te Çin'in kredi notunu 'A+'/Negatif'ten 'A'/Durağan'a indirmişti.