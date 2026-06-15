Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Çin'in kredi notunun büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisini yansıttığını belirtti. Fitch'e göre ileri imalat ve teknoloji sektörlerinde yeni büyüme kaynaklarına geçiş sürecine rağmen Çin, benzer not seviyesindeki ülkelere kıyasla güçlü büyüme potansiyelini koruyor.

Fitch ayrıca Çin'in küresel ticaretteki merkezi konumu ve güçlü dış finansal yapısının notu destekleyen unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Buna karşılık kuruluş, kamu maliyesine ilişkin orta vadeli görünümde bazı zorlukların sürdüğünü belirtti. Fitch, yüksek bütçe açıkları, azalan kamu gelirleri, artan borç yükü ve ekonomideki yüksek kaldıraçtan kaynaklanan koşullu yükümlülük risklerinin not üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. Ancak düşük finansman maliyetlerinin bu riskleri kısmen dengelediği ifade edildi.