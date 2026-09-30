Fitch: Çin'in yeni konut düzenlemelerinin etkisi sınırlı olur

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Fitch, buna karşılık konut arzının 2027'nin ikinci yarısından itibaren belirgin şekilde azalmasını ve bunun 2027'de satışlardaki düşüşü derinleştirmesini öngörüyor. Yeni düzenlemelerin geliştiricilerin nakit tahsilat sürelerini uzatabileceği ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını artırabileceği de belirtiliyor.

Fitch'in negatif sektör görünümüne rağmen derecelendirdiği konut geliştiricilerinin çoğu "Durağan" görünüme sahip. Bunların önemli bölümünün finansmana güçlü erişimi bulunan kamu şirketleri olduğu ve arz-talep dengesinin daha sağlıklı olduğu büyük şehirlere odaklandığı belirtildi.

Fitch'e göre şirketlerin notlarındaki hareket alanı; satılabilir proje stoku, ödeme esnekliği, kaldıraç, borçlanma maliyetleri ve yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen düzenli gelirlere bağlı olacak.