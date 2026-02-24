Fitch: Euro Bölgesi hanehalkı tüketimi istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor
Fitch, Euro Bölgesi’nde hanehalkı tüketiminin istikrarlı biçimde artmayı sürdürdüğünü ve bölge ekonomisinin 2025’te yüzde 1,5 büyüyerek beklentilerini aştığını açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Euro Bölgesi hanehalkı tüketiminin istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini bildirdi.
Fitch, Euro Bölgesi ekonomisinin, Fitch'in 2025 yılı beklentilerini aşarak %1,5 oranında büyüdüğünü ve 2026 yılında da benzer bir büyüme oranı beklediklerini kaydetti.
Almanya'da, mali teşviklerin yatırımlarda toparlanmaya yol açacağını belirten Fitch, büyümenin belirleyici bir şekilde geri döneceğini öngördüklerini vurguladı.
Fitch' göre, reel ücretler Covid-19 pandemisi öncesi zirve seviyelerine geri döndü, düşük enflasyon satın alma gücünü destekliyor ve hanehalkı tasarruf oranı zirveye ulaşmış gibi görünüyor.