Fitch: Euro Bölgesi hanehalkı tüketimi istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Euro Bölgesi hanehalkı tüketiminin istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini bildirdi.

Fitch, Euro Bölgesi ekonomisinin, Fitch'in 2025 yılı beklentilerini aşarak %1,5 oranında büyüdüğünü ve 2026 yılında da benzer bir büyüme oranı beklediklerini kaydetti.

Almanya'da, mali teşviklerin yatırımlarda toparlanmaya yol açacağını belirten Fitch, büyümenin belirleyici bir şekilde geri döneceğini öngördüklerini vurguladı.

Fitch' göre, reel ücretler Covid-19 pandemisi öncesi zirve seviyelerine geri döndü, düşük enflasyon satın alma gücünü destekliyor ve hanehalkı tasarruf oranı zirveye ulaşmış gibi görünüyor.