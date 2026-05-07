Fitch: Fed bilançosunun küçültülmesi riskli ve hızlı olması zor!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan adayı Kevin Warsh'un son dönemdeki açıklamaları, Fed bilançosunun küçültülmesinin kendi liderliği altında önemli bir politika önceliği haline gelebileceğine işaret ediyor. Ancak Fitch Ratings, bilançonun daraltılmasının gecelik piyasa faiz oranları üzerinde kabul edilemez bir yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ve bilanço boyutunda keskin bir azalmanın hızlı bir şekilde başlamasının muhtemel olmadığını belirtti.

Fed'in piyasa faiz oranlarını kontrol etmeye yönelik mevcut yaklaşımı "bol rezerv" çerçevesine dayanıyor. Rezerv arzının, ticari bankaların diğer bankalardan Fed fonlama hedef faiz oranının üzerindeki oranlarla gecelik rezerv borçlanmaya teşvik edildiği bir "rezerv kıtlığı" durumundan kaçınmak için yeterince yüksek tutulması gerekiyor.

Fed, geçen yılın sonlarında rezervlerin gelecekte kıtlık sorunlarının ortaya çıkabileceği bir noktaya ulaştığına karar vermişti. Bu değerlendirme kısmen gecelik faiz oranlarındaki yukarı yönlü baskı kanıtlarına dayandırılmıştı. Bu doğrultuda Fed, niceliksel sıkılaştırmayı sona erdirdi ve Aralık 2025'te bilançosunu yeniden büyütmeye başladı.