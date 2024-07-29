Fitch Fed’in faiz indirimi için tarih verdi

Fitch, Fed'in yılın ikinci yarısında iki faiz indirimi yapmasını öngörüyor.

Fitch Ratings, ABD'de 2023'teki faiz artışlarının işgücü piyasası ve talep üzerinde bir miktar etki göstermeye başladığını, siyasetin yüksek belirsizlik alanı olmaya devam ettiğini ve jeopolitik riskin kalıcı olduğunu belirtti.

Fitch'in yayımladığı rapora göre, ABD'de yavaşlama işaretleri, zayıf kredi büyümesinde ve yavaşlayan tüketici harcamalarında açıkça görülüyor.

Raporda, "Temel durum tahminlerimizde açıkça durgunluk bölgesinin oldukça üzerinde kalsa da, reel GSYH büyümesinin önemli ölçüde yavaşlaması ile bu durumun 24 yılının ikinci yarısında da devam etmesi bekleniyor." denildi.

Raporda şöyle devam edildi:

"Enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesi ve küresel para politikasında eksen değişikliğinin başlaması, parasal sıkılaştırmanın devam etmesinden kaynaklanacak büyük bir olumsuz kredi riski senaryosunun olasılığını azalttı. Fed'den 2024'te faiz indirimlerinin daha önceki tahminimizden biraz daha yavaş olmasını bekliyoruz. 2023 sonu beklentilerimize bakıldığında, son ABD enflasyonu ve işgücü piyasası verileri, 2024'ün ikinci yarısında iki faiz indiriminin muhtemel olduğu yönündeki görüşümüzü destekliyor."