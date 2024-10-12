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Fitch, Fransa'nın kredi notunda görünümü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Fransa'nın kredi notunu teyit ederken, piyasaların beklentisi doğrultusunda görünümünü aşağı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
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Fitch, Fransa'nın kredi notunda görünümü düşürdü
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Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA-" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

 

Görünümün düşmesinin nedeni yüksek kamu borcu

Fitch, revizyonun temel nedenleri olarak; Mali politika risklerinin artması, mali konsolidasyon planı, önemli orta vadeli açıklar, yüksek kamu borcunu gösterdi. Ayrıca siyasi belirsizliklerin de görünümün aşağı çekilmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Fitch, 2025 ve 2026 mali açığı tahminlerini GSYH'nin yüzde 5,4'üne yükselttiğini ve hükümetin 2029'a kadar açığı GSYH'nin yüzde 3'ünün altına düşürmek için revize edilmiş orta vadeli açık tahminini karşılamasını beklemediğini bildirdi.

Açıklamada, "Borç dinamikleri için revize edilmiş tahminlerimiz, genel devlet borcunun daha dik bir şekilde artacağını, 2026 sonuna kadar yüzde 116,3'e ulaşacağını, "AA" notlu egemen tahvillerin en yükseği olan ikinci seviyeye ulaşacağını ve tahmin edilen "AA" medyanının iki katından fazla olacağını öngörüyor." denildi.

Fitch, acil bir zorluğun, 2025 bütçesinin yıl sonundan önce sunulması ve onaylanması olduğuna işaret ederek, "Bizim temel senaryomuz bütçe yasasının yıl sonundan önce çıkması yönünde; Ancak hükümetin muhalefet partilerinin desteğini alabilmek için taviz vermesi gerekebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Societe Generale: Fitch, Fransa'nın notunu kırmaz

Societe Generale Research'ün faiz stratejistleri, Cuma akşamı Fransa'yı değerlendirecek olan Fitch Ratings'in ülkenin AA- olan kredi notunu düşürme ihtimalinin düşük olduğunu ancak görünümü negatife çekerek 10 yıllık Fransız-Alman devlet tahvili getiri farkının genişlemesine neden olabileceğini belirtiler.

Stratejistler, “Cuma günü Fitch'ten bir not indirimi beklemiyoruz ancak negatif görünüm riskleri görüyoruz” ifadelerini kullandılar.

Fitch'in olumsuz bir görünüm belirlemesi halinde Fransa OAT-Alman Bund getiri farkı 82 baz puan civarına genişleyebilirken, not indirimi durumunda 90 baz puanlık alana ulaşabilir.

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