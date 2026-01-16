Fitch: Grönland krizi Avrupa’da kredi notlarını düşürebilir

Fitch Ratings’in üst düzey yetkilisi James Longsdon, ABD ile Grönland konusunda yaşanabilecek gerilimlerin NATO’yu zayıflatması ve Rusya kaynaklı riskleri artırması durumunda, bazı Avrupa ülkelerinin kredi notlarında bir kademe indirime gidilebileceğini söyledi.

Fitch’in halihazırda İsrail, Tayvan ve Güney Kore gibi jeopolitik risklerin yüksek olduğu bölgelerde benzer bir ayarlama uyguladığını hatırlatan Longsdon, Avrupa için de aynı yaklaşımın değerlendirilebileceğini belirtti.

Longsdon, olası bir not adımının dikkatli analiz gerektirdiğini vurgulayarak, özellikle Rusya’ya coğrafi yakınlığın belirleyici olacağını ifade etti. “Rusya’ya ne kadar yakınsanız, jeopolitik bir olay karşısındaki kırılganlık o kadar belirgin olur” dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD ile Grönland konusunda “temel bir anlaşmazlık” bulunduğunu ve böyle bir çatışmanın NATO’nun sonu anlamına gelebileceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Grönland’a “ihtiyacı olduğunu” yinelemişti.

Longsdon, olası not indirimleri için net bir takvim olmadığını ve bunun şu aşamada teorik olduğunu söyledi. Öte yandan, Danimarka’nın AAA kredi notunun risk altında olmadığını vurguladı. Danimarka; Almanya, İsviçre ve Norveç ile birlikte Avrupa’daki sınırlı sayıdaki üçlü A notuna sahip ülkeler arasında yer alıyor ve düşük borç seviyesiyle öne çıkıyor. Longsdon, Grönland’ın Danimarka için ekonomik ve mali açıdan çok küçük olduğunu belirterek, “Bu ölçekte bir farkın notu etkilemesi zor” dedi.