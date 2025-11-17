  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fitch: İngiltere enflasyonu Euro Bölgesi'ne yakınsayacak
Takip Et

Fitch: İngiltere enflasyonu Euro Bölgesi'ne yakınsayacak

Fitch Ratings, İngiltere'deki manşet enflasyonun Euro Bölgesi seviyelerine yaklaşacağını ve böylece bu yıl iki bölge arasında görülen olağandışı ayrışmanın sona ereceğini öngörüyor. Beklenti, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz indirimlerine devam edeceği tahmini temelinde oluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch: İngiltere enflasyonu Euro Bölgesi'ne yakınsayacak
Takip Et

İngiltere'de manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl içinde 1,3 puan artarak Eylül'de %3,8'e yükselirken, Euro Bölgesi'nde AB Uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) genel olarak %2 civarında sabit kaldı. Verilere göree bölgeler arası enflasyon farkının yaklaşık yarısı enerji fiyatlarından kaynaklanğyor. İngiltere'de elektrik ve gaz enflasyonu yıllık %9'un üzerinde seyrederken, Aralık 2024'te bu oran %-6,8 seviyesindeydi. Enerji enflasyonunda yükseliş İngiltere'de Ofgem'in toptan gaz fiyatlarındaki hareketlere bağlı fiyat tavanı değişikliklerinden kaynaklandı.

Fitch'e göre, İngiltere'de enerji fiyat tavanının Ekim'de yalnızca %2 artırılması beklenirken (Ekim 2024'te bu artış %9,5'ti), iki bölge arasındaki enflasyon farkının daralması öngörülüyor. Manşet ve çekirdek enflasyonun hedefe dönmesiyle birlikte, BOE'nin yıl sonundan önce bir kez daha faiz indireceği ve 2026'da 50 baz puan daha indirim yapacağı da tahmin edildi.

Almanya Başbakanı Merz, AB’nin “Avrupa Savunma Birliği”ne getirilmesini talep ettiAlmanya Başbakanı Merz, AB’nin “Avrupa Savunma Birliği”ne getirilmesini talep ettiDünya

 

Küresel Ekonomi
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi 25 Kasım'da açıklanacak
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi 25 Kasım'da açıklanacak
ABD'de fabrika siparişleri 600 milyar doları aştı
ABD'de fabrika siparişleri 600 milyar doları aştı
ABD'de istihdam verisinin açıklanma tarihi belli oldu
ABD'de istihdam verisinin açıklanma tarihi belli oldu
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı
ABD'de özel sektör iş kayıpları yavaşladı
ABD'de özel sektör iş kayıpları yavaşladı
ABD'de perakende satışlar arttı
ABD'de perakende satışlar arttı