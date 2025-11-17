Fitch: İngiltere enflasyonu Euro Bölgesi'ne yakınsayacak

İngiltere'de manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl içinde 1,3 puan artarak Eylül'de %3,8'e yükselirken, Euro Bölgesi'nde AB Uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) genel olarak %2 civarında sabit kaldı. Verilere göree bölgeler arası enflasyon farkının yaklaşık yarısı enerji fiyatlarından kaynaklanğyor. İngiltere'de elektrik ve gaz enflasyonu yıllık %9'un üzerinde seyrederken, Aralık 2024'te bu oran %-6,8 seviyesindeydi. Enerji enflasyonunda yükseliş İngiltere'de Ofgem'in toptan gaz fiyatlarındaki hareketlere bağlı fiyat tavanı değişikliklerinden kaynaklandı.

Fitch'e göre, İngiltere'de enerji fiyat tavanının Ekim'de yalnızca %2 artırılması beklenirken (Ekim 2024'te bu artış %9,5'ti), iki bölge arasındaki enflasyon farkının daralması öngörülüyor. Manşet ve çekirdek enflasyonun hedefe dönmesiyle birlikte, BOE'nin yıl sonundan önce bir kez daha faiz indireceği ve 2026'da 50 baz puan daha indirim yapacağı da tahmin edildi.