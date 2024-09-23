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Fitch, İngiltere'nin büyüme beklentisini yükseltti

İngiltere'de ilk yarıdaki güçlü toparlanma, Fitch Ratings'in ekonomik büyüme tahminini artırmasına yol açtı.

Haber Merkezi
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Fitch, İngiltere'nin büyüme beklentisini yükseltti
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Fitch, İngiltere'nin 2024 yılı büyümesinin daha önceki yüzde 0,2 tahmininden yukarı revize ederek yüzde 1 olmasını beklediğini açıkladı.

Yılın ilk çeyrek döneminde yüzde 0,3 büyüyen İngiltere, ikinci çeyrekte oranı yüzde 0,9'a yükseltti.

Fitch, genel hükümet açığının 2023'teki yüzde 5,9'dan 2024'te GSYH'nin yüzde 4,4'üne düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Ayrıca, 2023'te GSYH'nin yüzde 101'i olan genel hükümet borcunun bu yıl yüzde 104'e yükseleceği ve 2027-2028'de yüzde 105,6 civarında sabitleneceği öngörüldü.

Fitch'e göre enflasyon 2024'te ortalama yüzde 2,6, 2025'te ise yüzde 2,3 olacak.

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