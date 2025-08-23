  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fitch, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti
Takip Et

Fitch, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunu "AA-" olarak teyit etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti
Takip Et

Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

İngiltere'nin notunun yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsü ile desteklendiği vurgulanan açıklamada, ancak ülkenin yüksek kamu ve dış borcu bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin 2025 ve 2026'da yüzde 1,2 olacağının öngörüldüğü, bu tahminin, kısmen iş gücü piyasasının daha da soğumasını yansıttığı kaydedildi.

Küresel belirsizliğin artması ve dış talebin zayıflamasının ülkede yatırım büyümesini yavaşlatacağı ifade edilen açıklamada, para politikasındaki gevşemenin tüketici harcamalarını artırmasıyla, ekonomik büyümenin dört yıl boyunca trendin altında kalmasının ardından 2027'de yüzde 1,5'e yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek borcun mali alanı kısıtladığına değinilerek, genel kamu borcunun 2025 yılında GSYH'nin yüzde 103,8'ine, 2027 sonunda yüzde 106'sına yükseleceği belirtildi.

Temmuzda yüzde 3,8'e yükselen enflasyonun, ücret enflasyonunun azalması ve yılın üçüncü çeyreğinde enerji fiyat tavanının yüzde 7 düşmesiyle 2025 sonunda yüzde 2,8'e gerilemesinin öngörüldüğü anlatılan açıklamada, ancak özellikle son dönemde enflasyon beklentilerindeki artış dikkate alındığında, risklerin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, enflasyonun daha sonra kademeli olarak düşmesinin ve 2026-2027'de ortalama yüzde 2,2 ile İngiltere Merkez Bankasının yüzde 2'lik hedefinin biraz üzerinde olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Politika faiz oranının 2025 sonu itibarıyla 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75'e çekileceği varsayıldığı belirtilen açıklamada, 2027'de ise nötr faiz oranına paralel olarak yüzde 3'e indirileceğinin öngörüldüğü anlatıldı.

Küresel Ekonomi
Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti
Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti
Kanada'dan ABD mallarına misilleme vergileri kaldırma kararı
Kanada'dan ABD mallarına misilleme vergileri kaldırma kararı
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali
DSÖ'den 'aşırı sıcaklarda işçiler için önlem alın' uyarısı
DSÖ'den 'aşırı sıcaklarda işçiler için önlem alın' uyarısı
Yapay zeka hisselerindeki balon endişeleri arttı! Gözler Nvidia bilançosunda!
Yapay zeka hisselerindeki balon endişeleri arttı! Gözler Nvidia bilançosunda!
Euro Bölgesinde ücret artışı hızlandı
Euro Bölgesinde ücret artışı hızlandı