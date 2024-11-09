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Fitch, İspanya'nın kredi notu görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İspanya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
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Fitch, İspanya'nın kredi notu görünümünü yükseltti
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Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "A-" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

Fitch, "pozitif" görünümün, İspanya'nın GSYH potansiyelini artıran ve dış şoklara karşı dayanıklılığını güçlendiren yapısal faktörlerin iyileşmesini yansıttığını belirtti.

Fitch, büyük ölçüde işgücü arzındaki daha güçlü büyümeye dayanarak İspanya'nın büyüme potansiyeline ilişkin görüşünü 2024-2028 döneminde yüzde 2,0'ye yakın bir seviyeye revize etti.

Fitch, 2024'te yüzde 2,9 ve 2025-2026'da ortalama yüzde 2,2 büyüme öngörüyor.

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