Fitch, İspanya'nın kredi notu görünümünü yükseltti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "A-" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

Fitch, "pozitif" görünümün, İspanya'nın GSYH potansiyelini artıran ve dış şoklara karşı dayanıklılığını güçlendiren yapısal faktörlerin iyileşmesini yansıttığını belirtti.

Fitch, büyük ölçüde işgücü arzındaki daha güçlü büyümeye dayanarak İspanya'nın büyüme potansiyeline ilişkin görüşünü 2024-2028 döneminde yüzde 2,0'ye yakın bir seviyeye revize etti.

Fitch, 2024'te yüzde 2,9 ve 2025-2026'da ortalama yüzde 2,2 büyüme öngörüyor.