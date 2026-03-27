Fitch İsrail’in kredi notunu teyit etti, görünüm negatif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İsrail'in uzun vadeli yabancı para cinsinden borçlu temerrüt notunu (IDR) 'A' seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "Negatif" olarak sürdürdüğünü açıkladı. Kuruluş, bu kararın arkasında kamu borcundaki süregelen artış, savaş kaynaklı riskler ve mali disiplini zorlaştırabilecek kırılgan iç siyasi ortamın yattığını belirtti.

Fitch, güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomiye, sağlam dış finansman yapısına dikkat çekerken, yüksek borç/GSYH oranı, güvenlik riskleri ve istikrarsız hükümet geçmişinin politika yapımını zorlaştırdığını vurguladı.

Raporda İsrail’in bölgesel konumunun askeri operasyonlarla güçlendiği, İran tehdidinin azalmasının beklendiği ifade edildi. Ancak Lübnan’da Hizbullah’a karşı çatışmaların yoğunlaşma ihtimalinin yüksek olduğu, bunun da kamu maliyesi üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi.

Fitch, askeri harcamaların 2026’da GSYH’nin yüzde 7,5’ine çıkacağını öngördü. Merkezi hükümet bütçe açığının 2026’da yüzde 5,7’ye genişlemesi, 2027’de ise yüzde 4,5’e gerilemesi bekleniyor. Genel kamu borcunun 2026’da GSYH’nin yüzde 71,4’üne, 2027’de ise yüzde 72,5’ine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ekonomik büyümenin 2027’de yüzde 3,5’e hızlanacağı, enflasyonun ise yüzde 1,8 ile İsrail Merkez Bankası’nın hedef aralığında kalacağı öngörülüyor. Fitch, savaş sonrası toparlanmanın sınırlı olacağını, ancak ekonominin geçmişteki şoklara karşı dirençli olduğunu hatırlattı.