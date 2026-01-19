Fitch, Japonya’nın kredi notunu teyit etti

Fitch, Japonya’nın ‘A’ notunun; gelişmiş ve yüksek gelirli ekonomi yapısı ile güçlü yönetişim standartları ve kamu kurumlarını, zayıf orta vadeli büyüme görünümü ve çok yüksek kamu borcu ile dengelediğini belirtti. Para politikasındaki sıkılaşmaya paralel olarak tahvil getirilerinin yükselmeye devam ettiği ve bütçe açıklarının kademeli artmasının beklendiği ifade edildi.

Buna karşın, kalıcı hale gelen enflasyon ve son yıllardaki güçlü mali performansın kamu borcunu hafif bir düşüş eğiliminde tutmasının ve kredi notu açısından mali riskleri sınırlamasının beklendiği kaydedildi. Fitch ayrıca, süregelen cari fazla, güçlü net dış varlık pozisyonu ve yenin rezerv para statüsünün de notu destekleyen unsurlar arasında yer aldığını vurguladı.