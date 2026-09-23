Fitch küresel büyüme tahminini yükseltti

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Fitch Ratings, enerji fiyatlarındaki şoklara rağmen küresel ekonominin güçlü seyrini sürdürdüğünü belirterek 2026 yılı büyüme tahminini 0,2 puanlık artışla yüzde 2,6 seviyesine yükseltti.

Reel faizlerdeki artışın finansal koşulları sıkılaştırdığına dikkat çekilen raporda, bölgesel dinamiklerin küresel büyüme görünümünde belirleyici olduğu ifade edildi.

ABD büyüme tahminlerine yukarı yönlü revizyon

ABD'nin 2026 ve 2027 büyüme tahminleri, güçlü tüketim ve yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artışın desteğiyle 0,2'şer puan artırılarak yüzde 2,1'e çıkarıldı.

Euro Bölgesi ekonomisinde de direnç izlenirken, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) üç yıllık durgunluğun ardından 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 1 büyüme kaydetti.

Küresel teknoloji harcamalarındaki artış Güney Kore başta olmak üzere Meksika ve Japonya'yı desteklerken, Hindistan'da güçlü büyümenin sürmesi bekleniyor. Buna karşılık Çin'in büyüme tahmini, sabit yatırımlardaki düşüş ve zayıf tüketim nedeniyle 0,1 puan azaltılarak yüzde 4,5'e çekildi.

Fitch Fed'den aralıkta bir faiz artışı daha bekliyor

Küresel para politikasında şahin bir döneme girildiğini vurgulayan Fitch, Fed'in aralık ayında bir faiz artışına daha giderek politika faizini 2027 boyunca yüzde 4,25 seviyesinde tutmasını bekliyor. Bu beklenti, 2027 sonu için haziran ayındaki öngörünün 125 baz puan üzerinde yer alıyor.

Kevin Warsh dönemiyle birlikte Fed daha şahin bir çizgi izlerken, Japonya Merkez Bankası sıkılaşma hızını artırdı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise faizleri hafif kısıtlayıcı bölgeye taşıdı. ECB'nin ekim ayında bir faiz artışı daha yapması öngörülürken, baz senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 70 dolara gerilemesi halinde bu yıl yapılan faiz artışlarının 2027'de geri alınabileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki iki yılda daha yüksek reel politika faizleri beklentisi, küresel tahvil getirilerindeki yükselişin temel itici gücü olmayı sürdürüyor. Zayıf kamu maliyesine sahip ülkelerin tahvil piyasalarında daha zayıf performans sergilediği görülürken, merkez bankalarının tahvil piyasasındaki ağırlığı da azalmaya devam ediyor.

Öte yandan, yüksek faiz ortamının ABD konut piyasası üzerinde belirgin bir baskı oluşturması bekleniyor.

Yapay zeka yatırımlarında değerleme riski

Yapay zeka yatırımları ABD büyümesini güçlü şekilde desteklese de bazı hisse değerleme göstergelerinin aşırı yüksek seviyelere ulaşması, piyasalarda olası bir düzeltme ve yatırımlarda geri çekilme riski barındırıyor.

ABD'de kalıcı enflasyon baskıları Fed'i daha agresif faiz artışlarına zorlayabilirken, jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yüksek tutma ihtimali bu senaryoyu güçlendiriyor. Ayrıca Çin'in artan ihracat rekabetçiliğinin önümüzdeki dönemde Avrupa büyümesi üzerinde baskı yaratabileceği ifade ediliyor.