Fitch, küresel denizcilik sektörü için görünümü yükseltti

Fitch Ratings, küresel denizcilik sektörü için 2026 görünümünü "kötüleşen"den "nötr"e yükseltti. Kuruluş, revizyonun temel nedeninin savaşın etkisiyle alternatif tedarikçiler ve taşıma rotalarına yönelik talebin artması olduğunu belirtti.

Fitch'e göre özellikle ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığında alternatif rotalara yönelim, taşınan yük ile mesafenin birlikte ölçüldüğü ton-mil talebini artırırken, tanker navlun ücretlerinde de sert yükselişlere yol açtı.

Kuruluş, konteyner taşımacılığının da daha yüksek navlun oranlarından sınırlı ölçüde fayda sağladığını ifade etti. Ancak Fitch, bu gelişmenin İran çatışması öncesinde 2026 için öngörülen kârlılık düşüşünü tamamen ortadan kaldırmayacağını, sadece düşüşün boyutunu azaltacağını kaydetti.

Öte yandan Fitch, savaşla doğrudan bağlantılı olmamakla birlikte kuru yük taşımacılığının da 2026 yılında daha güçlü talep ve yükselen navlun oranlarından faydalanmasının beklendiğini belirtti. Kuruluşa göre bu iyileşme özellikle Capesize tipi gemilerde daha belirgin olacak.