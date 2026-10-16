Fitch: Küresel şirketlerin kredi kalitesi üçüncü çeyrekte iyileşti

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Fitch'in değerlendirmesine göre, üçüncü çeyrekte toplam 90 kredi notu değişikliği gerçekleşti. Bu sayı, yılın ikinci çeyreğinde 119, geçen yılın aynı döneminde ise 98 olarak kaydedilmişti. Bölgesel eğilimler ise farklılık gösterdi.

Kredi notu indirimlerinin artırımlara oranı üçüncü çeyrekte 0,7 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran, ikinci çeyrekte 0,6, geçen yılın aynı döneminde ise 1,1 seviyesindeydi.

Negatif kredi notu görünümüne sahip şirketlerin oranı, ikinci çeyrek sonunda ve geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 11 seviyesinden üçüncü çeyrek sonunda yüzde 10'a geriledi.

Yatırım yapılabilir seviyedeki şirketlerde iyileşme öne çıktı

Fitch, kredi kalitesindeki iyileşmenin özellikle yatırım yapılabilir seviyede (IG) kredi notuna sahip şirketlerde belirginleştiğini bildirdi. Bu grupta 14 şirketin kredi notu yükseltilirken, yalnızca 3 şirketin notu düşürüldü.

Yüksek getirili (HY) tahvil ihraççılarında ise kredi notu artırımları 38, indirimler 35 olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek sonunda negatif not görünümüne sahip şirketlerin oranı yüksek getirili tahvil ihraççılarında yüzde 14, yatırım yapılabilir seviyedeki şirketlerde ise yüzde 6 oldu.

Fitch, bu farklılığın spekülatif kredi notuna sahip şirketlerin not indirimlerine karşı daha kırılgan olduğunu gösterdiğini belirtti.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde negatif görünüm oranı yüzde 13

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde üçüncü çeyrekte 36 kredi notu değişikliği gerçekleşti. Bölgede 20 şirketin kredi notu artırılırken, 16 şirketin notu düşürüldü.

EMEA, yüzde 13 ile küresel ölçekte negatif kredi notu görünümüne sahip şirketlerin oranının en yüksek olduğu bölge olmaya devam etti. Bölgede pozitif görünüme sahip şirketlerin oranı ise yüzde 9 olarak kaydedildi.

Kuzey Amerika'da üçüncü çeyrekte 24 kredi notu değişikliği gerçekleşti. Bölgede 13 şirketin kredi notu yükseltilirken, 11 şirketin notu indirildi.

Kuzey Amerika'da negatif ve pozitif kredi notu görünümüne sahip şirketlerin oranları yüzde 9 ile eşit seviyede gerçekleşti.