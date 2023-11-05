Fitch, Mısır'ın kredi notunu bu yıl ikinci kez düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "B"den "B-"ye çekildi. Böylece kredi notu yatırım yapılması riskli ülkeler kategorisinde 6'ıncı seviyeye kadar indi.

Fitch, not düşüşünün, Mısır'ın dış finansmanına yönelik artan risklerini, ve zaten yüksek olan devlet borcunun gidişatını yansıttığını belirtti.

Fitch, bu yılın Mayıs ayında da kredi notunu benzer gerekçelerle bir seviye aşağı çekmişti.

Açıklamada, "Daha esnek bir döviz kuru rejimine geçişte ve IMF program incelemelerinde gecikme de dahil olmak üzere reformlardaki yavaş ilerleme, döviz kuru politikasının güvenilirliğine zarar vermiş ve kamu dış borç geri ödemelerinin arttığı bir dönemde dış finansman kısıtlamalarını daha da kötüleştirmiştir. Bizim görüşümüze göre döviz üzerindeki aşağı yönlü baskılar arttı ve politika ayarlamalarına giden yol daha karmaşık hale geldi. " denildi.

Fitch, kredi notunun görünümünü not indiriminin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.