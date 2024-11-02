Fitch, Mısır'ın kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Mısır'ın kredi notunu yükseltti.
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Fitch'ten yapılan açıklamada, Mısır’ın uzun dönem yabancı para cinsinden ihraççı temerrüt notu "B-"den "B"ye çıkarıldı.
Fitch, kredi notunun görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.
Geçen haftalarda S&P, Mısır'ın uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notları "B-", yerel para cinsinden kredi notu "B" olarak teyit etmişti. Kredi notunun görünümü "pozitif" olarak değişmemişti.
Küresel Ekonomi