Fitch: Orta Doğu’da enerji riski kredi notlarını tehdit ediyor

Fitch Ratings analistleri, Orta Doğu’daki devletlerin kredi notlarının genellikle kısa süreli bölgesel çatışmaları karşılayacak esnekliğe sahip olduğunu, ancak mevcut İran gelişmelerinin seyrinin belirsiz olduğunu belirtti. Analistler, ABD-İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarının, Haziran 2025’tekilerden daha büyük etki yarattığını vurguladı.

Enerji ihracat altyapısında oluşabilecek maddi hasarın, kredi notları üzerinde baskı yaratabilecek en olası kanal olarak öne çıktığını belirten Fitch, "Temel senaryomuz özellikle yüksek belirsizliğe tabidir. Enerji ihracatında varsaydığımızdan daha uzun süreli bir kesinti, bölgedeki ülke kredi profilleri üzerinde daha ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. İran hükümetinin uzun vadeli yönelimi ve istikrarı ile bunun bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri de belirsizliğini korumakta ve derecelendirme üzerinde olumsuz veya olumlu etkiler yaratabilir" dedi.

"Ancak, çatışmanın seyri belirsiz" diyen Fitch, önemli enerji altyapısına kalıcı zararlar verilmesi veya çatışmaların uzamasının, bölgedeki ülkelerin kredi notlarını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.