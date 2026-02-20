Fitch: Petrol fiyatları düşse bile Orta Doğu'da büyüme güçlü kalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ortadoğu ekonomilerine ilişkin 2026 yılı beklentilerini açıkladı. Kurum, düşen petrol fiyatlarına rağmen bölgede güçlü ekonomik büyümenin devam edeceğini öngörüyor.

Fitch'in Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri, Mısır, Irak, İsrail ve Ürdün'ü kapsayan değerlendirmesine göre, bölge ülkelerinde medyan büyümenin 2025'teki yüzde 3,4 seviyesinden 2026'da yüzde 4'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak İran başta olmak üzere jeopolitik risklerin kredi notları açısından tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Petrol fiyatlarının Bahreyn, Suudi Arabistan ve kısmen Umman dışındaki tüm KİK ülkeleri için mali başa baş seviyelerinin üzerinde seyredeceğini öngören kurum, son yıllarda hayata geçirilen reformların çoğu ülkede gelirleri artırdığını, reformların çoğu ülkede gelirleri artırdığı, maaş ve sübvansiyon harcamalarını ise azalttığı vurgulandı. Bu durumun ülkelerin kredi profillerini zayıf petrol fiyatlarına karşı daha dirençli hale getirdiği ifade edildi.

Fitch, baz senaryosundaki petrol fiyatının güçlü kamu sermaye harcamalarını sürdürmek için yeterli olacağını belirtirken, bunun enerji ve altyapı başta olmak üzere şirket kazançlarını destekleyeceğini ve petrol dışı sektördeki genişlemeyi tetikleyerek ekonomik çeşitlendirme çabalarına katkı sağlayacağını vurguladı.