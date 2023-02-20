Fitch petrol talebinde toparlanma bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yayımladığı raporda, Çin'in yeniden açılması dolayısıyla tüketici seyahatlerinin artacağını, 2023'te rafine petrol ürünlerine olan talepte toparlanma yaşanayacağını bekliyor.

Rapora göre potansiyel bir küresel ekonomik resesyon sebebiyle ve endüstriyel talep toparlanmasındaki belirsizlikler nedeniyle rafine petrol ürünlerinde görülecek olan toparlanma tek haneli seviyelerde kalacak.

Son zamanlardaki veriler, Çin Yeni Yılı tatillerinde yurt içi tüketimin ve seyahat faaliyetlerinin yıllık bazda toparlandığını, ancak yine de 2019 seviyelerinin altında olduğunu gösterdi.

Binek araçların artan elektrifikasyonun, özellikle elektrikli araçlarının benimsenme oranlarının daha hızlı olduğu kentsel bölgelerde, benzin tüketimindeki artışı yavaşlatacağı bekleniyor. Buna rağmen, içten yanmalı motorlu taşıtların hala çoğunlukta olması, benzin tüketimindeki genel toparlanmayı destekliyor.

Kısıtlayıcı COVID-19 politikaları, 2022 yılında ulaşım faaliyetlerini azaltmış ve o yıl petrol ve uçak yakıtı tüketiminde sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 32,4 oranında daralmaya yol açmıştı. Yine de 2022'de genel rafine ürün tüketimi, yüzde 11,8'lik dizel tüketimi artışının öncülüğünde yüzde 0,9 arttış göstermişti.