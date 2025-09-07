Fitch, Polonya'nın kredi notu görünümünü düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Polonya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.
Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "A-" olarak teyit edildi.
Kredi notunun görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekildi.
Görünümün düşürülmesine gerekçe olarak, kötüleşen kamu maliyesi, büyük mali açıklar, kamu borcunda artış ve iç siyasi zorluklar gösterildi.
Küresel Ekonomi