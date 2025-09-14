Fitch, Portekiz'in kredi notunu yükseltti

  1. Ekonomim
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Portekiz'in kredi notunu mali performansından dolayı yükseltti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "A-"den "A"ya çıkarıldı.

Ülkenin kamu borcu, 2020'de GSYH'nin %134,1'i seviyesinden 2025'in ilk çeyreğinde %96,4'e geriledi. Bu, Fitch derecelendirmesine sahip egemen ülkeler arasında görülen en büyük düşüşlerden biri oldu.

Açıklamada, "Bu düşüş, güçlü bir büyüme ve ihtiyatlı maliye politikası geçmişiyle desteklenen önemli faiz dışı fazlaları yansıtıyor. Kamu borcunun 2027 yılı sonunda %88,4'e gerilemesini öngörüyoruz; ancak bu düşüş daha yavaş bir tempoda gerçekleşse de, yine de tahmin edilen %53,7'lik 'A' medyanının oldukça üzerinde." denildi.

Kredi notunun görünümü not artırımının ardından "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

