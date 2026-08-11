Fitch Ratings, Hindistan’ın kredi notunu ve görünümünü korudu

Uluslararası finansal derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Güney Asya'nın en büyük ekonomilerinden Hindistan'a yönelik dönemsel değerlendirme raporunu kamusal paylaşıma açtı. Raporda, ülkenin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun ‘BBB-‘ basamağında sabit bırakıldığı ilan edildi. Dünyada genel olarak hissedilen küresel enerji şoklarına ve hammadde tedarik zincirindeki dalgalanmalara rağmen Hindistan ekonomisinin gösterdiği direnç, notun bu seviyede tutulmasındaki en büyük etken oldu.

Durağan görünüm finansal dengeleri koruyor

Kredi notunun yanı sıra, ülkenin geleceğe yönelik ekonomik projeksiyonlarını simgeleyen not görünümü de ‘Durağan’ olarak sürdürülüyor. Fitch Ratings'in aktardığı verilere göre, kamu maliyesindeki bütçe dengesi ve dış borç çevirme kapasitesi mevcut not yapısını doğrudan destekleyen bir grafik çiziyor. Makroekonomik politikalardaki istikrar ile iç talepteki canlılık, dış pazarlardan gelebilecek olası finansal baskılara karşı ülkeye korunaklı bir alan sağlamaya devam ediyor.

Yüksek büyüme oranları ve gelecek beklentileri

Fitch Ratings, Hindistan'ın önümüzdeki mali dönemlerde de küresel ölçekteki emsallerine kıyasla çok daha yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme performansı sergileyeceğini öngörüyor. Altyapı yatırımlarına ayrılan payın artması, üretim sektöründeki yapısal reformlar ve dijitalleşme adımları, ülkenin orta vadeli ekonomik dinamizmini canlı tutan temel motorlar olarak nitelendiriliyor. Finansal tablolara yansıyan bu güçlü duruş, uluslararası doğrudan yatırımların ülkeye çekilmesi ve küresel sermaye hareketlerinin yönetilmesi süreçlerinde Hindistan'ın elini büyük ölçüde güçlendiriyor.