Fitch Ratings: Japon şirketlerinde sektörel makas keskinleşiyor

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Japonya genelindeki şirketlerin kredi profillerinin ana hatlarıyla dayanıklılığını koruduğunu, ancak sektörler arasındaki finansal ayrışmanın hiç olmadığı kadar belirginleştiğini duyurdu. Kurum tarafından yayımlanan kapsamlı analiz raporu, ülkedeki işletmelerin çoğunluğunun sermaye yapısını tahkim etmeyi başardığını gösterirken, lokomotif güçler olan otomotiv ve küresel ticaret kollarında risk sinyallerinin yoğunlaştığını ortaya koydu. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) finansal sıkılaşma adımlarıyla değişen makroekonomik iklim, yüksek borçluluk oranına sahip şirketler için zorlu bir dönem başlatırken, teknoloji üreticileri ile imalat devleri arasındaki mali uçurumu daha da derinleştiriyor.

Sektörler arasındaki finansal ayrışma derinleşiyor

Fitch Ratings’in mercek altına aldığı 12 ana sanayi koluna ait veriler, Japon firmalarının %57’sinin son mali dönemde kaldıraç oranlarını aşağı çekmeyi başardığını gösteriyor. İncelenen sektörlerin dokuzunda, amortisman öncesi faaliyet karlarının (FAVÖK) toplam hasılat artış hızını geride bırakması operasyonel verimliliğin arttığına kanıt oluştururken, bu sürecin mutlak kazananı teknoloji sektörü oldu.

Küresel talep dalgasını arkasına alan teknoloji şirketleri, bilançolarında net nakit pozisyonuna geçerek dönemin mali açıdan en mukavemetli iş kolu olarak öne çıktı. Tüketim, gıda-perakende ve doğal kaynaklar sektörleri de kredi profilleri açısından güçlü performans gösteren alanlar arasında yer aldı.

Otomotivde karlılık ve borçluluk baskısı

Buna karşılık, en belirgin mali zayıflama otomotiv ve yan sanayi bileşenleri üretiminde kaydedildi; bu alanda faaliyet gösteren firmaların toplam FAVÖK hacmi %13,9 oranında daralırken, ortalama kar marjları %10,2 seviyesine geriledi ve borçluluk çarpanı 2,9 kat sınırına ulaştı.

Benzer bir bozulmanın gözlendiği ticaret sektöründe ise azalan karlılığa paralel olarak kaldıraç rasyosu 4,5 kattan 5,3 kata tırmandı.

Yüksek borçluluk taşıyan şirketler yakından izlenecek

Kredi derecelendirme kuruluşu, önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonlarında mali koşullarda kademeli bir toparlanma öngörse de bu iyileşmenin tüm sektörlere aynı oranda yansımayacağının altını çiziyor. Yen cinsinden fonlama piyasalarında likiditenin daralması ve Japonya içindeki borçlanma maliyetlerinin tırmanması, özellikle yüksek kaldıraç taşıyan üreticiler ile ticaret ağları üzerinde ek bir faiz yükü oluşturma riski barındırıyor.

Korumacılık duvarlarının yükseldiği ve kur dalgalanmalarının sürdüğü mevcut konjonktürde, kırılgan sektörlerin borç çevirme kapasiteleri önümüzdeki çeyreklerde kredi notu istikrarı açısından en belirleyici kriter olacak.