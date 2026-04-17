Fitch Ratings: Yıl başından bu yana küresel kredi görünümüne yönelik riskler belirgin şekilde arttı

Fitch Ratings, yıl başından bu yana küresel kredi görünümüne yönelik risklerin belirgin şekilde arttığını belirtti. Kurum, ABD-İran savaşının baz senaryo tahminleri açısından önemli bir risk oluşturduğunu ve kalıcı bir petrol ve gaz arz şoku durumunda olumsuz senaryonun devreye girebileceğini belirtti.

Fitch’e göre böyle bir senaryo, artan enerji maliyetleri üzerinden doğrudan, talep daralması, yükselen enflasyon ve sıkılaşan finansman koşulları üzerinden dolaylı olarak kredi profillerini olumsuz etkileyebilir. Bu durumun bazı sektör ve bölgelerdeki ihraççılar için kredi notları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği ifade edildi.

Kurum, çatışmanın kalıcı şekilde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması halinde dahi risk ortamının değişmiş olacağını vurguladı. Fitch, 2026 yılı için küresel petrol ve Avrupa gaz fiyatı varsayımlarını yukarı yönlü revize etti.

Ayrıca emtia fiyatları ve Körfez bölgesine yönelik yatırımların, diplomatik sürecin sonucuna bağlı olarak kalıcı jeopolitik risk primi taşıyabileceği belirtildi. ABD ile Avrupa arasında savaş konusundaki görüş ayrılıklarının transatlantik ilişkiler ve NATO ittifakı üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Savaş dışında da küresel kredi görünümünü etkileyebilecek risklerin sürdüğü kaydedildi. Yapay zekâ kaynaklı dönüşümler, yükselen tahvil getirileri, güçlü ABD doları ve enflasyon kaynaklı faiz beklentilerindeki değişimlerin finansman ve likidite koşulları üzerinde ek baskı yaratabileceği belirtildi.