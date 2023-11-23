Fitch Ratings'ten 'Çin' değerlendirmesi

Fitch'in Asya-Pasifik Ülke Notları Direktörü Jeremy Sook, Çin konferansında yaptığı konuşmada, "Çin'in notu, küresel ticaret sistemindeki merkezi rolü ve büyük ekonomik büyüklüğü de dahil olmak üzere güçlü dış finans pozisyonundan gelen güçlü yönlerle desteklenmektedir. Ancak bu güçlü yönler, yüksek borçlu kamu dışı ve yarı kamu sektörlerinden kaynaklanan mali ve makro-finansal istikrar riskleri ve 'A' dereceli emsallerinin altında kalan kişi başına gelir ve yönetişim skorları ile kısıtlanmaktadır" dedi.

"Not için potansiyel patikaya baktığımızda, yavaşlayan nominal büyümenin ve kötüleşen emlak sektörü görünümünün, yüksek kaldıraçlı ekonomiyle ilişkili zorlukları daha da kötüleştirebileceğini ve ülkenin bilançosu için risk oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu durum, Çin'in kamu maliyesi ölçütlerinde emsallerine kıyasla son dönemde yaşanan erozyon bağlamında özellikle dikkate alınması gereken bir husustur" diye konuşan Zook, üçüncü çeyrek GSYH'nın beklentilerden daha iyi bir performans göstermesinin ardından, 2023'te GSYH büyümesinin Eylül Küresel Ekonomik Görünüm raporundaki yüzde 4,8'lik tahminimizi aşması ve yüzde 5'in biraz üzerinde gerçekleşmesi giderek daha olası göründüğünü savundu.

Çin ekonomisi hem dış hem de iç rüzgarlardan etkilendiğini anlatan Zook, "Durgun küresel talep, ihracat ve imalat performansının zayıflamasına yol açmıştır. İkinci olarak, emlak sektöründe süregelen zayıflama daha geniş anlamda ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratmıştır. Parasal ve son dönemde mali gevşeme ılımlı bir şekilde destekleyici olmuş ve aşağı yönlü büyüme risklerinin sınırlanmasına yardımcı olmuştur" dedi.

Son göstergelerin Çin'in emlak sektöründe ve dış talepte zayıflığın sürebileceğine işaret ettiğini savunan Zook, emlak sektörünün henüz dibe vurmadığını düşündüklerini belirtti. Zook, "Sıkı para politikası ayarları nedeniyle birçok ekonomide tüketime yönelik devam eden engeller göz önüne alındığında, dış talepteki toparlanmanın yalnızca kademeli olması muhtemeldir. Yetkililerin büyümeyi nispeten istikrarlı tutmak için daha fazla maliye ve para politikası desteği sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki ekonomik zorluklara rağmen, Çin'e yönelik büyüme görünümümüzün benzerlerine kıyasla oldukça güçlü kaldığını belirten Zook "Çin için orta vadeli potansiyel büyüme tahminlerimizi yakın zamanda revize ettik ve 2027 yılına kadar yaklaşık yüzde 4,6'lık bir büyüme öngörüyoruz. Ancak Çin'in orta vadeli tahminleri üzerinde demografik baskılardan, jeopolitikten ve emlak ve borç odaklı büyümeden belirsiz bir geçişten kaynaklanan zorluklar da bulunmaktadır" dedi.

Kamu maliyesinin ülke notu için daha büyük bir zorluk haline geldiğini de anlatan Zook,"Mali alan, 2019'dan bu yana derecelendirme perspektifinden bir miktar azalmıştır. Mali açıkların 2019 öncesine göre daha yüksek kalacağı tahmin edilmektedir. Bu arada, 2019'da Çin'in genel devlet borcu GSYH'nin yaklaşık yüzde 38'iydi ve A dereceli emsal medyanının oldukça altındaydı. Bu oran 2023'te yüzde 54'e ulaşmıştır ve şu anda A medyanının hemen üzerindedir" diye konuştu.