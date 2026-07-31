Fitch Ratings'ten Çin raporu: Akaryakıt maliyetleri geleneksel araçları vurdu

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Fitch Ratings verileri, Çin'deki yüksek akaryakıt maliyetlerinin benzinli binek otomobil satışlarını aşağı çektiğini ortaya koydu. Çevre dostu yeni enerji araçları iç pazarda yeniden baskın konuma gelerek pazar payını büyütürken, markalar arasındaki yoğun rekabetin etkisiyle fiyatlama stratejileri üzerindeki aşağı yönlü baskıların sürdüğü bildirildi.

Akaryakıt maliyetleri geleneksel binek araç talebini geriletti

Uluslararası derecelendirme kuruluşunun Çin otomotiv sanayisine yönelik hazırladığı güncel pazar analizinde, makroekonomik faktörlerin tüketici eğilimlerini doğrudan şekillendirdiği vurgulandı. Küresel piyasalarda yüksek seyreden petrol fiyatları, içten yanmalı motora sahip binek araçların işletme maliyetlerini artırarak yerel tüketicilerin bu modellere yönelik satın alma iştahını önemli ölçüde frenledi. Bu bütçe baskısı nedeniyle geleneksel benzinli ve dizel araçların iç pazardaki satış hacminde sert gerilemeler kaydedildi.

Yeni enerji araçlarında pazar payı artışı ve marj baskısı

Geleneksel motorlara olan talebin zayıflamasıyla oluşan boşluğu, Çin hükümetinin de üretim teşvikleriyle desteklediği şarj edilebilir hibrit ve bataryalı elektrikli araçlar doldurdu. Yeni enerji araçları olarak adlandırılan bu segment, pazar payını yeniden yukarı taşıyarak lokomotif rolünü pekiştirdi. Ancak imalatçıların pazar paylarını korumak veya genişletmek adına giriştiği agresif kampanya yarışları, otomobillerin ortalama satış fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı canlı tuttu. Sektör genelinde arz fazlasının getirdiği bu fiyat savaşı, üretici firmaların kar marjlarını baskılamaya devam ederken, tüketicilerin rafine teknolojik modellere daha uygun maliyetlerle erişmesine zemin hazırladı.