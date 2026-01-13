Fitch ve S&P, ABD'ye sopasını gösterdi! Fed'in bağımsızlığı ülke notu için kilit güç

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in kıdemli direktörü Richard Francis e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, ABD ülke notunun değerlendirmesinde "kurumsal kontrol ve dengeler" dahil yönetişimin gelişimini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) düşük ve istikrarlı enflasyon sağlama performansını izlemeye devam edeceğini belirtti.

Fitch'in açıklamaları, Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell'ı geçen yaz bir Fed bina projesi hakkında verdiği Kongre ifadesi nedeniyle suçlamakla tehdit etmesinin ardından geldi. Powell bu eylemi, merkez bankası ve para politikası üzerinde daha fazla etki kazanmak için bir "bahane" olarak nitelendirdi.

S&P de Fed'in güvenilirliğine dikkat çekmişti

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings de Fed'in güvenilirliğini ABD ülke notu için kilit bir güç unsuru olarak gösterdi. S&P Global ekim ayındaki bir raporunda, "siyasi gelişmeler Amerikan kurumlarının gücünü ve uzun vadeli politika yapımının etkinliğini veya Fed'in bağımsızlığını etkilerse" notların "baskı altına girebileceğini" söyledi.

S&P Global ekim raporunda "Fed'in güvenilirliğini benzersiz olarak görmeye devam ediyoruz. Bu, ABD'nin parasal esnekliğini ve doların birinci sınıf uluslararası rezerv para birimi rolünü destekliyor - bunların her ikisi de ülke notunun kilit bileşenleridi" dedi.

Pazartesi günü son gelişmeler hakkında yorum yapması istendiğinde, bir S&P sözcüsü kredi kuruluşunun önceki raporlarına atıfta bulundu.