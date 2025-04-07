Fitch, Volkswagen'in kredi notu görünümünü revize etti

"Negatif görünüm, ABD'de kötüleşen piyasa koşullarını ve otomotiv sektörüne uygulanan gümrük vergileri nedeniyle artan maliyet baskılarını yansıtmakta" diyen Fitch, VW'nin EBIT marjlarının önümüzdeki 12 ay içinde 100bp-150bp düşerek yaklaşık %5'e gerilemesini ve serbest nakit akışı (FCF) marjlarının negatif kalmasını beklemekte.

"Yeniden yapılandırma masraflarının azalması ve yeni model lansmanlarının hızlanmasıyla orta vadede toparlanma beklememize rağmen, uygulama riski ve Avrupa'nın çoğu için revize edilmiş beklentilerimizden kaynaklanan ek ekonomik stres için sınırlı derecelendirme boşluğu görüyoruz" ifadelerini kullanan Fitch, "Teyit, şirketin sağlam sermaye yapısını ve iyi coğrafi çeşitlendirme ve neredeyse tüm otomobil ve ticari araç alt sektörlerini kapsayan bir ürün yelpazesi ile sağlam iş profilini yansıtmaktadır" dedi.