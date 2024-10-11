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Fitch'den Milton Kasırgası açıklaması: 50 milyar dolar sigortalı kayba neden olabilir

Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın 30 ila 50 milyar dolar arasında sigortalı kayba yol açabileceğini açıkladı. Sigorta ve reasürans şirketlerinin kredi derecelerinin etkilenmesinin beklenmediği belirtildi.

Haber Merkezi
AA
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Fitch'den Milton Kasırgası açıklaması: 50 milyar dolar sigortalı kayba neden olabilir
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Fitch'ten yapılan açıklamada, güçlü sermaye seviyeleri göz önüne alındığında, Milton Kasırgası'nın sigorta ve küresel reasürans şirketlerinin kredi derecelerini etkilemesinin muhtemel olmadığı ifade edildi.

Milton'un önemli ekonomik ve sigortalı kayıplara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Milton'ın sigortalı kayıplarının 30 milyar ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu, Ian Kasırgası'nın 2022'de benzer bir yolu tahrip etmesinden ve 60 milyar dolarlık kayba neden olmasından bu yana en büyük sigortalı kayıp olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, sigorta şirketlerinin önemli miktarda kaybı reasürans piyasasına kaydıracağı belirtildi.

Milton Kasırgası'nın 2024'te küresel sigortalı kayıpları 100 milyar doların üzerine çıkaracağı kaydedilen açıklamada, kayıpların bu eşiği aştığı beşinci ardışık yıl olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, emlak piyasasının Milton Kasırgası kayıplarına ve 2024'ün geri kalanında ek felaket kayıplarının miktarına bağlı olarak prim oranlarında sertleşme görebileceğine değinilerek, ancak 2023'te yaşananki gibi önemli emlak reasürans fiyat artışlarının olası olmadığı aktarıldı.

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