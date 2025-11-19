  1. Ekonomim
Fitch, 2026 için küresel egemen borçlara yönelik "nötr" sektör görünümünün, dünya GSYH büyümesinin yatay seyredeceği, ABD tarifelerine ilişkin belirsizliğin azalacağı ve politika faizlerinin düşeceği beklentilerine dayandığını bildirdi. Ancak Fitch, ticaret, teknoloji, jeopolitik ve finansal piyasalardaki yapısal değişimlerden kaynaklanan ciddi riskler ile büyük ekonomilerde giderek zorlanan kamu maliyelerinin öne çıktığını da vurguladı.

Fitch'ten 2026 için 'küresel' senaryo
Fitch Ratings'e göre, küresel büyümenin yatay kalmasını beklerken riskler arasında yeni bir ticaret savaşı, Çin’de derinleşen durgunluk, yapay zekâ yatırımlarının getirilerinin yeniden değerlendirilmesi, ABD ekonomisinin aşırı ısınması ve finansal piyasa şokları yer alıyor. ABD tarifelerine ilişkin daha net bir tablo oluşsa da etkilerinin henüz tam hissedilmediği belirtiliyor.

Kamu maliyesinde konsolidasyonun birçok ülke için sancılı olacağını öngören Fitch, ABD ve Çin dahil büyük ekonomilerde yüksek bütçe açıkları nedeniyle toplam kamu borcunun hızla artmaya devam edeceğini ifade etti. Fitch, "Artan faiz maliyetleri, zayıf büyüme, yapısal harcama baskıları ve siyasi zorluklar kamu maliyesini orta vadede daha da zorlayacak" dedi.

Siyasi risklerin öne çıktığına dikkat çeken Fitch, ABD dış politikasındaki değişim, ABD-Çin rekabeti, askeri çatışmalar, seçimler, mali baskılar, popülizm ve eşitsizlik ile genç işsizlik konularındaki hayal kırıklığının riskleri artırabileceği vurgulandı.

Fitch, 2026’ya girerken not görünümünün genel olarak istikrarlı olduğunu, 10 pozitif ve 9 negatif görünüm bulunduğunu açıkladı. 2025’te şimdiye kadar sekiz ülkenin notu yükseltilirken bunların yedisinin gelişmekte olan piyasalardan geldiği belirtti.

