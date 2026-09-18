Fitch’ten ABD’de riskli kredi uyarısı! Temerrüt oranı yıl sonunda yükselebilir

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Fitch Ratings'e göre, ABD'de kaldıraçlı kredi ve yüksek getirili tahvillerde temerrüt oranları Ağustos 2026'da sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 2,8 ile değişmedi. Mevsimsel koşulların temerrüt faaliyetini sınırladığı belirtilirken, Fitch kaldıraçlı kredilerde temerrüt oranının yıl sonunda yüzde 4,5-yüzde 5,0 tahmin aralığına yükselmesini bekliyor.

Yakından izlenen riskli kredilerin (Market Concern Loans) toplam büyüklüğü 296,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşarak piyasanın yüzde 18,3'ünü oluşturdu. Artışta teknoloji sektörü öne çıkarken, sektörün 2028'de yoğunlaşan vade duvarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Riskli tahvillerin büyüklüğü ise yaklaşık 147,5 milyar dolar ile yüksek getirili tahvil piyasasının yüzde 10'u seviyesinde kaldı.

Rapora göre, ağustos ayında kaldıraçlı kredi temerrütleri yaklaşık 3 milyar dolar olurken, tamamı sorunlu borç takası işlemlerinden kaynaklandı.