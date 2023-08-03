Fitch'ten ABD'li kuruluşlara not darbesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin ülke kredi notunu düşürmesinden bir gün sonra devlet destekli iki kuruluş olan Fannie Mae ve Freddie Mac'in kredi notunu indirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, iki şirketin notlarının "AAA"dan "AA+"ya çekildiği belirtildi.

Fitch, devlet destekli iki kuruluşun not indirimlerinin ABD kamu borcunun notunun düşürülmesiyle tutarlı olduğunu belirtti. İndirimin "firmalardaki temel kredi, sermaye veya likidite bozulmasından kaynaklanmadığı" ifade edildi.

İki şirket, ABD konut kredileri pazarını desteklemeye yardımcı oluyor.