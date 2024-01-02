Fitch'ten 'Çin' değerlendirmesi: Hala zorluklarla karşı karşıya

Fitch Ratings, Çin'deki bazı sektörlerin hala yavaşlayan büyüme ve hükümetin değişen politika tepkisi nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, derecelendirilen sektörlerin çoğu, hükümetin destekleyici politika önlemleriyle desteklenen büyük ölçüde istikrarlı operasyonel ve ticari koşullarla karşı karşıya kalacaklarını öngören Fitch, "Çin'in talep büyümesi, çoğu büyük küresel ekonomiye kıyasla sağlam kalacaktır" dedi.

"Çin anakarasındaki politika desteğinin ölçeği, bileşimi ve etkinliği - yerel yönetim finansman aracı (LGFV) borcunun hükümetin bilançosuna geçiş hızı da dahil olmak üzere - ve bunların mali ölçütleri ve sistem kaldıracını etkileme derecesi izlenecek kilit alanlar arasında olacaktır" ifadelerini kullanan Fitch, büyümenin 2024'te %4,6'ya yavaşlayacağını tahmin etti.

"Ekonomik büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskleri rahatsız eden bir araç olmasını bekliyoruz. Beklediğimizden daha yavaş bir büyüme, hem Çin'de hem de ötesinde çeşitli sektörlerin performansı için dalgalanma etkileri yaratabilir" değerlendirmesini yapan Fitch, şüksek riskli finansal kuruluşlardaki risk çözümlemelerinden ve bankalardaki beklenenden hızlı sorunlu kredi artışlarından kaynaklanan bulaşmanın finansal kuruluşların kredi profilleri üzerinde baskı yaratabileceğini de vurguladı.