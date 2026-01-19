Fitch'ten Çin ekonomisi için uyarı

Fitch Ratings, Çin’in son dönemde açıkladığı hedefli finansal önlemlerin piyasa likiditesine sınırlı destek sağlayacağını ve kısa vadeli yeniden finansman baskılarını hafifleteceğini, ancak gayrimenkul talebinde kalıcı bir toparlanma yaratmasının beklenmediğini bildirdi.

Rapora göre, yeniden kredi verme kotasının hedefli sektörler için artırılması ve ticari gayrimenkulde (CRE) asgari peşinat oranının yüzde 50’den yüzde 30’a düşürülmesi, daha geniş kapsamlı bir kredi genişlemesi yerine kademeli ve seçici gevşeme politikasının sürdüğünü teyit ediyor. Çin Merkez Bankası’nın yeniden kredi verme faizini 25 baz puan indirmesi de bu yaklaşımın parçası olarak değerlendirildi.

Söz konusu adımların mikro ve küçük işletmeler, özel sektör ve seçili gayrimenkul segmentleri üzerindeki fonlama baskısını azaltması hedeflenirken, toplam kredi talebini canlandırma etkisinin belirsiz olduğu vurgulandı. Fitch, toplam kredi büyümesinin 2026’da yüzde 6,5’e yavaşlayacağını ve bankaların agresif genişleme yerine temkinli kredi tahsisini sürdüreceğini öngörüyor.

Ticari gayrimenkul tarafında peşinat indiriminin işlemlerde yalnızca sınırlı bir artış yaratması bekleniyor. Daha düşük giriş maliyeti, birinci kademe ve güçlü ikinci kademe şehirlerdeki küçük ölçekli ticari konutları destekleyebilir. Ancak Fitch, temel sorunun satın alma gücünden çok mülk değerleri ve getirilerine yönelik zayıf güven olduğuna dikkat çekti.

Raporda ayrıca banka dışı finansal kuruluşların tahvil piyasasındaki artan rolüne işaret edilerek, kaldıraçlı yatırım stratejilerinin piyasa koşulları değiştiğinde ani geri çekilme riskini artırabileceği belirtildi. Sabit getirili menkul kıymet ihraçları 2025’te yüzde 12 artarken, yerel yönetim tahvili arzının 2026 boyunca güçlü seyretmesi bekleniyor.