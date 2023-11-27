Fitch'ten Çin için 2024 değerlendirmesi

Fitch Ratings, Çinli emlak geliştiricilerinin faaliyet ortamının 2024'te zorlayıcı olmaya devam edeceğini, ancak üst kademe şehirlerde - hükümet politikalarıyla desteklenen - kademeli istikrarın daha uzun vadeli bir toparlanmanın önünü açabileceğini bildirdi.

Fitch, 2024 yılı için yıllık kontratlı satışlarda %0-%5 düşüş öngörürken, bu da tüm yıl satışlarının 10 trilyon-10,5 trilyon CNY'ye olacağına işaret ediyor.

"Sektörün farklılaşan performansı muhtemelen devam edecek: satışlar önümüzdeki 12 ay boyunca ekonomik açıdan canlı bölge ve şehirlere yönelirken, alt kademe şehirlerin satılmamış mallarını, konut stokunu, sindirmesi daha uzun zaman alacaktır" değerlendirmesini yapan Fitch, ayrıca, devlet destekli geliştiricilerin daha güçlü piyasa pozisyonlarının, konut stoku açısından daha yerleşik hale gelebileceğine inandıklarını vurguladı.

Hükümetin sektördeki stresin sistematik istikrarı tehdit etmesini önleme konusunda kararlı olmasını beklediklerini ifade eden Fitch, çok sayıda tamamlanmamış emlak projesi gibi olumsuzlukları kontrol altına almak için ilave adımlar atılacağını da öngördü.