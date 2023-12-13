Fitch'ten Çin için 2024 tahminleri

Fitch, Çin'in GSYH büyümesinin 2023'teki yüzde 5'in biraz üzerinde seviyesinden yüzde 4,6'ya yavaşlayacağını tahmin ederek, "Büyümenin genel olarak istikrarlı ve genel olarak emsal derecelendirme kuruluşlarının üzerinde seviyelerde olacağını tahmin ettiğini" vurguladı.

Fitch Ratings'e göre, başta maliye politikası olmak üzere politika desteğinin aşağı yönlü riskleri sınırlamak için akıllıca kullanılması muhtemel. Ancak "Bu tür bir destek mali açıkları geniş tutabilir ve borç oranı üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturabilir"

Fitch, genellikle yerel yönetimler adına para toplayan ve altyapı projeleri inşa eden yatırım şirketleri olan yerel yönetim finansman araçları (LGFV'ler) tarafından ihraç edilen borçların, ülkenin emlak piyasasındaki yavaşlamadan kaynaklanan baskılar nedeniyle kademeli olarak devlet bilançosuna taşınmaya devam edebileceğini söyledi.

Fitch, Ağustos ayında Çin'in kredi notunu "durağan" görünümle A+ olarak teyit etmişti.