Fitch'ten Çin için büyüme tahmini

Fitch Ratings, genel devlet açığının 2024 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5,8'inden yüzde 7,1'ine yükseleceğini tahmin etti. Yüksek açık, kamu borç oranını 2024 sonunda GSYH'nin yüzde 61,3'üne çıkaracak.

Kötüleşmenin esas olarak gelir kaynaklı olduğunu ifade eden Fitch, 2018'den bu yana yapılan vergi indirimlerinin gelir tahsilatını olumsuz etkilediğini vurguladı.