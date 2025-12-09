Fitch'ten 'Çin' uyarısı: Baskı 2026’da da sürebilir

Fitch Ratings Direktörü Jeremy Zook, yayımladığı araştırma notunda 2025 yılında iç talebi artırmaya yönelik politikaların tüketimi kalıcı biçimde desteklemediğini söyledi.

Zook, Çin’in aşırı kapasite ve sanayide aşırı rekabetle mücadeleye yönelik politikalarının yatırımlarda keskin bir düşüşe ve yerel yönetimlerin sermaye harcamalarında yavaşlamaya yol açtığını ifade etti. Bu eğilimlerin, Pekin’in yakın vadede agresif politikaları sürdürme isteğini sınırlayabileceğini kaydetti.

ABD tarifelerine rağmen 2025 yılında Çin ihracatının dirençli kaldığını belirten Zook, Fitch’in 2026 için ihracat performansında ılımlı bir seyir beklediğini aktardı. Bu beklentinin, önden yüklemeli siparişlerin yokluğu ve yapay zeka bağlantılı yatırımların hızında olası bir yavaşlamaya dayandığı bildirildi.