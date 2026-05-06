Fitch’ten kritik hamle: Arjantin ekonomisinde riskler dengeleniyor mu?

Arjantin, uzun süredir içinde bulunduğu makroekonomik sarmaldan çıkış adına kademeli bir iyileşme sürecine girdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ülkenin kredi notunu 'CCC+' seviyesinden 'B-' seviyesine çıkarırken, not görünümünü ise 'durağan' olarak belirledi. Bu hamle, ülkenin borç ödeme kapasitesine yönelik risklerin azaldığını ancak yapısal sorunların varlığını koruduğunu gösteren gerçekçi bir tabloyu yansıtıyor.

Mali disiplin ve reform süreci belirleyici oldu

Not artışının temelinde, merkezi hükümetin bütçe dengesini sağlama konusundaki kararlılığı ve yapısal reform paketlerinde katedilen mesafe yer alıyor. Milei yönetiminin kamu harcamalarını kısma ve piyasa serbestisini artırmaya yönelik adımları, ekonomik görünümdeki negatif algıyı bir nebze olsun dağıttı. Özellikle dış borç servisinin sürdürülebilirliği için hazırlanan finansman paketleri, kısa vadeli likidite risklerini dengeleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.

Enerji ihracatıyla değişen ticaret dengesi

Arjantin’in yapısal olarak net enerji ihracatçısı konumuna yükselmesi, dış ticaret dengesinde önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Üretim kapasitesindeki artış, ülkenin kronik döviz ihtiyacını hafifletebilecek en somut gelişme olarak değerlendiriliyor. Cari işlemler açığındaki daralma ve güçlenen ticaret fazlası, döviz rezervlerini tahkim etme hedefini daha ulaşılabilir bir noktaya taşıyarak dış şoklara karşı dayanıklılığı artırıyor.

Kırılganlıklar ve yapısal zorluklar devam ediyor

Not artışına rağmen Arjantin ekonomisi için tüm risklerin geride kaldığını söylemek için henüz erken. %3 seviyelerinde seyreden aylık enflasyonun 'yapışkan' karakteri ve yerel paranın kırılganlığı, ekonomi yönetimi üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Fitch'in kararı, ekonominin daralma döneminden bir dengelenme sürecine geçtiğini teyit etse de; düşük uluslararası likidite ve makroekonomik belirsizlikler kredi notunu sınırlayan temel engeller olarak masada kalmaya devam ediyor.