Fitch'ten küresel ekonomi uyarısı: Kamu maliyesi görünümü kötüleşti

Fitch Ratings, ABD-İran savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle 2026 yılı küresel kamu maliyesi (sovereign) sektör görünümünü "nötr"den "kötüleşen"e çevirdi.

Kuruluş, çatışmanın küresel büyümeyi yavaşlatmasını, enflasyonu ve tahvil getirilerini yükseltmesini ve jeopolitik riskleri artırmasını beklediğini belirtti. Bununla birlikte Fitch, küresel ekonominin son dönemde gösterdiği dayanıklılığın ve finansman koşullarının görece güçlü kalmasının riskleri kısmen dengelediğini vurguladı.

Fitch ayrıca çatışmanın yayılma etkilerini yansıtmak amacıyla beş bölgesel kamu maliyesi görünümünü de "kötüleşen" olarak revize etti.

Öte yandan Büyük Çin bölgesi, güçlü ihracat performansının büyümeyi desteklemeye devam etmesi ve deflasyonist baskıların sona ermeye başlaması nedeniyle görünümü iyileşen tek bölge oldu. Fitch, bölgenin yüksek ham petrol stokları, güçlü rafineri kapasitesi ve çeşitlendirilmiş enerji kaynakları sayesinde enerji şokuna karşı daha dayanıklı olduğunu belirterek görünümünü "nötr"e yükseltti.