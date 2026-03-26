Fitch’ten küresel ekonomi uyarısı: Petrol ve borsa, büyümeyi vurabilir

Fitch Ratings, İran kaynaklı çatışmanın 2026’nın ilk yarısı sonuna kadar sürmesi halinde oluşabilecek olumsuz senaryoda küresel ekonomi üzerindeki negatif etkinin ana sürükleyicilerinin yüksek petrol fiyatları ve gerileyen hisse senedi piyasaları olacağını bildirdi.

Kurumun sektörler arası analizine göre, bu senaryoda küresel reel GSYH, mart ayı Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) baz senaryosuna kıyasla dört çeyrek sonunda yaklaşık yüzde 0,8 daha düşük gerçekleşecek.

Oxford Economics Küresel Ekonomik Modeli kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, yüksek petrol fiyatları büyümeyi en çok Kore, Japonya ve ABD’de baskılarken, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşün etkisi Kanada, Kore ve ABD’de daha belirgin olacak.

ABD’de hisse fiyatlarındaki gerilemenin yarattığı servet etkisinin, GSYH üzerindeki aşağı yönlü etkinin yaklaşık yarısını oluşturduğu belirtilirken, gelişmekte olan ülkelerde ise artan tahvil spreadleri nedeniyle büyümenin yavaşlayacağı ifade edildi.

Fitch’in Mart GEO raporunda 2026 için ABD’de yüzde 2,2, Çin’de yüzde 4,3 ve euro bölgesinde yüzde 1,3 büyüme öngörülürken, küresel büyüme tahmini yüzde 2,6 seviyesinde bulunuyordu.

Olumsuz senaryoda ise ABD’de büyümenin yüzde 1,5’e, Çin’de yüzde 4’ün altına ve Euro bölgesinde yüzde 1’in altına gerilemesi bekleniyor.