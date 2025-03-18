Fitch’ten küresel ekonomiye kötü haber: Büyüme tahminleri düşürüldü

Fitch Ratings, hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi için 2025 yılı büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Fitch Ratings, yeni ABD yönetiminin ABD ve dünya büyümesini azaltacak, ABD enflasyonunu yükseltecek ve Fed faiz indirimlerini geciktirecek küresel bir ticaret savaşı başlattığına inandıklarını vurguladı.

"Aralık 2024 Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) raporunda yüzde 2,1 olarak ifade ettiğimiz ABD 2025 büyüme tahminimizi yüzde 1,7'ye, 2026 tahminimizi ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürdük" diyen Fitch, bu oranların trendin oldukça altında olduğunu ifade etti. 2023 ve 2024'te büyümenin neredeyse yüzde 3'e yakın olduğunu hatırlattı.

Teknik resesyon bekleniyor

"Çin ve Almanya'daki mali gevşeme, ABD'nin yüksek ithalat tarifelerinin etkisini hafifletecek, ancak bu yıl Euro Bölgesi'ndeki büyüme yine de aralık GEO'da tahmin edilenden çok daha zayıf olacak" diyen Fitch, Meksika ve Kanada'nın, ABD'den kaynaklanan ticari risklerinin büyüklüğü nedeniyle teknik resesyonlar yaşayacaklarını ve bu ülkelerin 2025 yıllık tahminlerini sırasıyla 1,1 puan ve 0,7 puan düşürdüklerini vurguladı.

Küresel ekonominin bu yıl, trendin ve 2024'teki yüzde 2,9'un çok altında büyümesini bekleyen Fitch, büyümenin yüzde 2,3'e yavaşlamasını beklediklerini belirtti.

Fitch, "Bu, 0,3 puanlık bir aşağı yönlü revizyondur ve gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki geniş tabanlı düşüşleri yansıtmaktadır. Büyüme 2026 yılında yüzde 2,2 ile zayıf kalmaya devam edecektir" dedi

Ticaret savaşları ve enflasyon riskleri öne çıkıyor

Fitch'in yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Tarife artışları ABD'de tüketici fiyatlarının yükselmesine, reel ücretlerin düşmesine ve şirketlerin maliyetlerinin artmasına neden olacak ve politika belirsizliğindeki artış iş yatırımlarını olumsuz etkileyecektir. Misilleme ABD'li ihracatçıları vuracak. Doğu Asya ve Avrupa'daki ihracat odaklı küresel üreticiler de etkilenecek. Modelleme, tarife artışlarının 2026 yılına kadar ABD, Çin ve Avrupa'da GSYH'yi yaklaşık 1 puan azaltacağını göstermektedir.

Almanya'nın yakın zamanda mali teşviklere yönelmesi, darbeyi hafifletmek için çok şey yapacak ve ekonomisinin 2026'da ılımlı bir şekilde toparlanmasına izin verecektir. Daha agresif politika gevşemesi de Çin'deki etkinin dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Gümrük vergileri şokunun ABD'nin yakın vadeli enflasyonuna 1 puan ekleyeceği tahmin edilirken, Fed'in daha fazla gevşemeyi 4Ç25'e kadar erteleyeceğine inanıyoruz. Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gitmesini, ancak ekonomi yavaşladıkça ve tarife seviyeleri istikrar kazandıkça 2026 yılında üç kez daha faiz indirimine gitmesini bekliyoruz."