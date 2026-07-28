Fitch'ten küresel piyasalar için çifte risk uyarısı: Yapay zeka balonu ve ABD-İran gerilimi

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Fitch'ten küresel piyasalara çifte uyarı: Yapay zeka balonu ve jeopolitik riskler alarm veriyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, üçüncü çeyrek Küresel Risk Görünümü raporunda, yapay zekâ sektöründeki aşırı değerlemeler ile tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel kredi piyasaları açısından en önemli riskler arasında yer aldığını açıkladı.

Fitch, özellikle teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki hızla artan sermaye harcamalarının, gelecekte elde edilmesi belirsiz getirilerin önüne geçtiğine dikkat çekerek, bu durumun Dotcom dönemine benzer bir varlık balonu oluşturabileceği uyarısında bulundu. Kuruluş, jeopolitik gerilimlerin de küresel finansal istikrar ve büyüme görünümü üzerindeki riskleri artırdığını vurguladı.

Fitch'ten yapay zeka balonu uyarısı: Dotcom dönemine benzer risk büyüyor

Fitch Ratings, yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyümenin özellikle ABD ekonomisi ve sermaye piyasalarıyla giderek daha güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, değerlemelerde oluşan risklere dikkat çekti. Kuruluş, S&P 500 endeksinin döngüsel olarak düzeltilmiş fiyat/kazanç (CAPE) oranının, 1990'ların sonundaki dotcom balonu dönemindeki seviyelere tehlikeli ölçüde yaklaştığını vurguladı.

Raporda, yapay zekâ alanına yönelen devasa sermaye harcamalarının ölçeğinin, olası bir satış dalgası karşısında ekonomiyi daha kırılgan hale getirebileceği ifade edildi. Fitch ayrıca, Çin kaynaklı rekabetin artması ve finansman endişelerinin Asya teknoloji hisselerinde sert satışlara yol açtığını hatırlattı.

Kuruluş, yapay zekâdan beklenen gelirlerin gerçekleşmemesi, düzenleyici adımların sıkılaşması veya iş gücü piyasasında yaşanabilecek aksaklıkların, küresel piyasalarda derin ve uzun soluklu bir düzeltmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Yapay zeka yatırımları tahvil piyasasını ateşledi: Teknoloji devlerinden 182 milyar dolarlık borçlanma

Teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yönelik dev yatırım planları, kurumsal tahvil piyasalarında da güçlü bir hareketlilik yarattı. ABD'de kurumsal tahvil ihraçları, büyük ölçüde yapay zekâ odaklı finansman arayışlarının etkisiyle 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'un sermaye harcamalarının bu yıl yüzde 75'in üzerinde artarak 700 milyar dolara ulaşması beklenirken, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle ve SpaceX'in toplam 182 milyar dolarlık yatırım yapılabilir seviyede tahvil ihraç ettiği belirtildi.

Fitch, hızla büyüyen bilgi teknolojileri yatırımlarının ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyümesine 1,4 puan doğrudan katkı sağladığını, ancak sermaye piyasalarının yapay zekâ sektörüne giderek daha bağımlı hale gelmesinin finansal sistem açısından önemli bir kırılganlık oluşturduğunu vurguladı.

Fitch'ten jeopolitik ve iklim uyarısı: Enerji fiyatları ile enflasyon yükselişe geçebilir

Fitch Ratings, küresel kredi görünümünü tehdit eden başlıca riskler arasında jeopolitik gerilimler ve iklim kaynaklı şokların öne çıktığını belirtti. Kuruluş, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimalinin enerji fiyatlarını yükselterek küresel ekonomi üzerinde ilave baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2026 yılında yüzde 2,4'e gerileyeceği, ABD'de yıllık enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 3,7'ye yükseleceği tahmin edildi.

Fitch ayrıca, şiddetli fırtına, kuraklık ve selleri beraberinde getirebilecek güçlü bir El Nino hava olayının gıda ve tarım maliyetlerini artırabileceğine dikkat çekti. Yükselen gıda fiyatlarının sübvansiyon harcamalarını büyüterek, özellikle yüksek borç yüküne sahip ve yatırım yapılabilir seviyenin altındaki ("çöp") kredi notuna sahip ülkelerin kamu maliyesi üzerinde ilave baskı yaratabileceği ifade edildi.